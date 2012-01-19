В Николаевской области снизилось количество аварий, произошедших по причине плохого состояния дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Геннадий САВЧЕНКО.

«Нам удалось снизить статистику по дорожно-транспортным происшествиям, что касается именно дорог, которые случались раньше по вине дорожной службы, – сказал Г.САВЧЕНКО. - Это ямы, знаки». По его данным, в 2008 году было зафиксировано 48 аварий, связанных с недостатками работы дорожной службы. В 2009 году таких происшествий было 23, в 2010 - 32, в 2011 – 11, добавил он.

«Работа в этом направлении ведется, я думаю, что она дала свои определенные результаты. Хотя считаю, что этого недостаточно, нужно такие факты, когда по вине дорожников случаются какие-то дорожно-транспортные происшествия, исключить совсем», - подытожил Г.САВЧЕНКО.