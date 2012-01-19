На Киевщине откроют 50 детдомов семейного типа

В Киевской области в этом году планируют открыть 50 новых детских домов семейного типа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом шла речь на коллегии в Киевской ОГА под председательством руководителя области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА в контексте вопроса об обеспечении реализации прав детей в Киевской области во исполнение соответствующего указа Президента Украины.

В частности, председатель Киевской ОДА пообещал, что на протяжении года будет подготовлено и открыто 50 новых детских домов семейного типа, поскольку такая форма воспитания сегодня является лучшей для детей, лишенных опеки родных родителей.

«Создание приемных семей и детских домов семейного типа в Киевской области – это не дань моде, а забота о нашем будущем, ведь каждый ребенок должен иметь семью и воспитываться в семье», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

По данным КОГА, на протяжении 2011 года в области осиротели 584 ребенка, из них 472 (81%) - устроены в семьи. В Киевской области по состоянию на начало 2012 года действует 34 детских дома семейного типа, в которых воспитывается 235 детей, и 81 приемная семья, где воспитывается 143 ребенка.

В 2011 году было создано 5 детских домов семейного типа.

Также в Киевской области совершенствуется работа по подготовке потенциальных опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей и соответствующих социальных работников.