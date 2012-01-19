Николаевщина: в трех селах объявлен карантин по бешенству

В трех селах Первомайского района Николаевской области в связи с заболеванием собаки бешенством объявлен карантин

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС Украины в Николаевской области.

Решение объявить карантин сроком на два месяца было принято 17 января на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Первомайской райгосадминистрации. Карантинные ограничения вводятся на территории сел Зеленая Левада, Долгая Пристань, Витольдов Брод.

В конце ноября 2011 года собаку с частного подворья села Зеленая Левада покусала лиса. Диагноз «бешенство» был подтвержден 13 января Николаевской областной лабораторией ветеринарной медицины. В настоящее время проводится прививка домашних животных и беседы с населением по выявлению возможных контактов с больными животными.