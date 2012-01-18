На Киевщине спасли лебедя, примерзшего ко льду
17:23, 18 января 2012Новости регионов
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В пгт Барышевка Киевской области работники МЧС спасли лебедя, который на пруду примерз ко льду.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МНС Украины в Киевской области, информация о птице, попавшей в беду, поступила от местных жителей.
Когда спасатели прибыли на пруд, увидели лебедя, который сидел на тонком льду примерно в сорока метрах от берега и не двигался.
На надувной лодке работники МЧС подплыли к птице, он испугался и смог взлететь.
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