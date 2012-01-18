На Киевщине спасли лебедя, примерзшего ко льду

В пгт Барышевка Киевской области работники МЧС спасли лебедя, который на пруду примерз ко льду.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МНС Украины в Киевской области, информация о птице, попавшей в беду, поступила от местных жителей.

Когда спасатели прибыли на пруд, увидели лебедя, который сидел на тонком льду примерно в сорока метрах от берега и не двигался.

На надувной лодке работники МЧС подплыли к птице, он испугался и смог взлететь.