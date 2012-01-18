Подволочиской райбольнице подарили 13 многофункциональных кроватей

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА вместе с депутатом облсовета Романом НАВРОЦКИМ подарили Подволочиской районной больнице 13 многофункциональных кроватей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, три из них разместили в родильном отделении, восемь – в хирургии, две – в терапии. Заместитель главного врача районной больницы поблагодарил за такую помощь руководителя облсовета и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Надеюсь, что главному врачу, которому не хватило времени, чтобы встретиться с руководителем высшего представительского органа края, хватит вдохновения и желания обустроить больничные палаты и привести их в надлежащий вид», - сказал во время передачи кроватей А.КАЙДА.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года по случаю Дня Святого Николая А.КАЙДА и Р.НАВРОЦКИЙ за собственные средства приобрели 14 функциональных кроватей и 4 обычных детских для Тернопольской областной клинической детской больницы.

При они этому отметили, что в нынешней ситуации, которая сложилась с финансированием медицины, только благотворительность сможет помочь выжить отрасли.