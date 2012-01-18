Жителей Солотвино отселят из опасной зоны за 3-4 месяца

Жилищный комплекс, куда будут отселены жители поселка Солотвино Тячевского района Закарпатской области, дома которых находятся в карстоопасной зоне, будет готов через три-четыре месяца.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА сообщил вчера во время пресс-конференции.

Председатель ОГА заметил, что карстовые провалы в зоне Солотвинского солерудника, которые образуются уже несколько лет подряд и впритык приблизились к жилым домам поселка Солотвино, продолжают образовываться.

«Последний такой случай произошел в декабре 2011 года, когда под воздействием осадков почва снова просела», - напомнил А.ЛЕДИДА.

Он также добавил, что на данный момент в селе Теребля, куда будут отселять солотвинцев из карстоопасной зоны, уже построены все жилые дома, школа и детсад, продолжаются внутренние отделочные работы. Также в Теребле уже упорядочены улицы и установлено уличное освещение.

При губернаторе Закарпатской области в проект вложено свыше 80 млн. грн. из госбюджета. Для окончания проекта необходимо еще 10-12 млн. грн.

Справка УНИАН. В карстоопасной зоне поселка Солотвино в Закарпатье 290 жилых домов. Глубина самого большого провала - свыше 100 метров, наименьшего - 8.

На переселение солотвинцев из госбюджета было выделено 98 млн. грн.

На данный момент на территории Солотвинского солерудника работают ученые, которые детально изучают зону возможных карстовых провалов. Продолжается затопление шахты №8 солерудника.