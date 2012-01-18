В Киеве есть проблема бешенства, но это не эпидемия

В Киеве есть проблема с бешенством, но это не эпидемия. Об этом заявил директор Департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий БАШИНСКИЙ в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум».

По его мнению, случаи бешенства в столице доказывают наличие проблемы, однако особенность заболевания не дает возможности говорить о массовой эпидемии.

«Бешенство – очень опасное заболевание, и не обращать внимания на него нельзя. Но говорить о каких-либо подтасовках фактов и надуманности ситуации тоже нет оснований», – отметил В.БАШИНСКИЙ.

В свою очередь, зоозащитники и эксперты настаивают на искусственности возникновения бешенства с целью зачистить Киева от бездомных животных накануне Евро-2012.

«Бешенство – это следствие биологической диверсии тех, кто заинтересован в сохранении бездомных животных и в снятии тех финансовых сливок, какие они заработают накануне Евро-2012», – заявила старший научный сотрудник Института европейских исследований НАН Украины Татьяна МЕТЕЛЁВА.

Эксперт отметила: «Очень подозрительно то, что бешенство возникло после 20 лет его отсутствия в трех не граничащих между собой районах». По мнению Т.МЕТЕЛЁВОЙ, признание этих районов и прилегающих к ним территорий опасными, дало возможность объявить почти весь город карантинной зоной.

Также зоозащитники обеспокоены случаями массового отравления собак в столице.

«За эти праздники на Соломенке произошло отравление 18 собак. Мы попробовали спасти одно животное и получили подтверждение частной клиники, что эту собаку отравили «зоокумарином». Мы решили отправить ее на вскрытие, чтобы выяснить, почему так быстро она погибла, хотя у нас были случаи, когда мы спасали от этого яда. Однако работники коммунального предприятия «Приют для животных» отправили эту собаку в отдел бешенства. Несмотря на то, что у нас был диагноз. Вот как легко у нас сделать бешенство», – рассказала председатель ОО защиты животных «Защита» Соломенского района г. Киева Людмила АГАФОНОВА.

В то же время представители власти и защитники животных сошлись во мнении, что самым эффективным способом борьбы с бешенством является массовая вакцинация как домашних, так и бездомных животных.

«Вакцинированное бездомное животное является самым лучшим барьером между дикой природой и человеческим обществом. И если в Украине до сих пор есть бешенство, то это только по вине ветеринаров, и бездомные животные здесь не при чем», – отметила президент Всеукраинской ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася СЕРПИНСКАЯ.

А как сообщила директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Инна МАКАРИНА, городская программа по вакцинации животных продолжается, и, если в 2011 году коммунальным клиникам удалось привить более 4000 животных, то в 2012 году эта цифра будет доведена до 6000.

«Это реальные цифры, какие мы – три клиники – можем охватить», – подчеркнула И.МАКАРИНА.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины официально подтвердила три факта установления диагноза бешенства у животных на территории Киева.

Для решения неотложных проблем по ликвидации и профилактике бешенства в Киеве 22 декабря 2011 года состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской городской государственной администрации. В результате на территории Подольского, Оболонского и Днепровского районов Киева были введены карантинные ограничения, а прилегающие территории признаны опасными зонами.

Специалисты напоминают о необходимости во время введения карантинных ограничений вакцинировать домашних животных против бешенства, если этого не сделано на протяжении года. Бесплатную прививку можно сделать в клиниках: ул. Гвардейская, 20; ул. Бальзака, 96; ул. Радужная, 67; ул. Петра Дегтяренко, 3; ул. Киквидзе, 34-б; ул. Волынская, 12; ул. Жмеринская, 5; ул. Добружская, 8.