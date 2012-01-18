В Ривненской области замёрзла женщина

В Ривненской области женщина умерла от переохлаждения.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Ривненской области, в Костопольскую центральную районную больницу накануне была доставлена местная жительница 1929 года рождения. Врачи установили диагноз – общее переохлаждение организма. Сегодня ночью женщина умерла.

Также вчера в Костопольскую больницу с переохлаждением организма доставили еще одного местного жителя 1961 года рождения. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства, которые привели к переохлаждению, устанавливаются.