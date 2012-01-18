В Ривненской области замёрзла женщина
15:22, 18 января 2012Новости регионов
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Умерла от переохлаждения
В Ривненской области женщина умерла от переохлаждения.
Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Ривненской области, в Костопольскую центральную районную больницу накануне была доставлена местная жительница 1929 года рождения. Врачи установили диагноз – общее переохлаждение организма. Сегодня ночью женщина умерла.
Также вчера в Костопольскую больницу с переохлаждением организма доставили еще одного местного жителя 1961 года рождения. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства, которые привели к переохлаждению, устанавливаются.
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