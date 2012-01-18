В детсадах Херсона на 25% подорожало питание

В детских садах Херсона на 25% повысили плату за питание детей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял 17 января на своем заседании исполком Херсонского горсовета.

По словам начальника Управления образования Юрия НИКОНОВА, который прокомментировал для членов горисполкома ситуацию с ценами на питание в дошкольных учреждениях, в ясельных учреждениях питание подорожает с 92 грн. до 115 грн., а в детсадах - со 140 грн. до 175 грн. в месяц.

При этом Ю.НИКОНОВ сообщил, что повышать стоимость питания в других учебных заведениях пока не планируют.