В Луганске почтили память 16 погибших в 7-й горбольнице

Сегодня в Луганске почтили память 16 погибших в результате взрыва два года назад в 7-й городской больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, в больнице отслужили поминальную панихиду по погибшим. В панихиде приняли участие служители церкви, представители Луганской мэрии, медперсонал больницы, родственники и близкие погибших. Участники панихиды возложили цветы к памятному знаку, установленному на территории 7-й городской больницы.

Как заявил в комментарии УНИАН правозащитник Анатолий ШАМРИН, судебное заседание по уголовному делу о взрыве больницы длится уже полтора года.

«Пострадавшие выступают против привлечения к ответственности бывшего главного врача больницы и других обвиняемых, так как считают, что вины этих людей в случившемся нет. Судебное разбирательство затягивается, недавно удалось выяснить, что эксперт, который делал заключение о взрыве, совершил подлог и сделал неправильные выводы. Мы будем требовать привлечения его к ответственности», - сказал А.ШАМРИН.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2010 года в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этажи. Погибли 16 человек.

По делу о взрыве прокуратура Луганской области предъявила обвинение главному врачу больницы, его заместителю по хозяйственным вопросам и начальнику отдела по охране труда. Их обвинили в нарушении требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей, а также служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Эти статьи предусматривают наказание в виде до 7 лет лишения свободы.

Больница была открыта после реконструкции в ноябре 2011 года.