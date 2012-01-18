Набережная Днепра готова к Крещению

Коммунальное предприятие «Плесо» провело работы по упорядочению столичных пляжей к Крещению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, силами работников профильного предприятия проведено надлежащее благоустройство зон отдыха и пляжей. Убран мусор, очищены и ассенизированы общественные туалеты, кронованы деревья, подрезаны кусты и т. п.

Кроме того, на некоторых пляжах полностью обновлен песок, окрашены и реконструированы кабинки для переодевания.

На пляжных хозяйствах «Передмісна слобідка» и «Золотой» проведен вылов бездомных животных.

На Крещение в местах празднования будут дежурить работники спасательно-водолазной службы.

Праздник Крещения состоится 19 января 2012 года в 12.00 на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А) и в 14.00 в Парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Киевляне и гости столицы будут иметь возможность наблюдать чин освящения воды по соответствующим регламентированным и установленным канонам православной церкви, а также погрузиться в освященную воду, ведь считается, что на Крещение с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняетт их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.