На Луганщине женщина оставила на пороге роддома новорожденного
12:29, 18 января 2012Новости регионов
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Никакой записки с ребенком не было
В городе Стаханов Луганской области неизвестная женщина оставила на пороге роддома новорожденного младенца.
Как сообщили УНІАН в пресс-службе ГУМВД в Луганской области, мальчик, завернутый в полотенце, был оставлен вчера, 17 января, в 20.20.
«Никакой записки с ребенком не было. Мальчик находится в роддоме», - говорится в сообщении.
Правоохранители принимают меры по установлению личности неизвестной женщины.
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