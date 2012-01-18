На Луганщине женщина оставила на пороге роддома новорожденного

В городе Стаханов Луганской области неизвестная женщина оставила на пороге роддома новорожденного младенца.

Как сообщили УНІАН в пресс-службе ГУМВД в Луганской области, мальчик, завернутый в полотенце, был оставлен вчера, 17 января, в 20.20.

«Никакой записки с ребенком не было. Мальчик находится в роддоме», - говорится в сообщении.

Правоохранители принимают меры по установлению личности неизвестной женщины.