В Черкассах протестовали против закрытия детской поликлиники

В Черкассах почти 100 мам с детскими колясками и маленькими детьми сегодня вышли на акцию протеста против закрытия Черкасской детской поликлиники № 2 под стены этого медучреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, всего упомянутая акция протеста собрала около 200 черкащан.

Жители города уже собрали 3 тысячи подписей под требованием не закрывать заведение и выделить средства на его капитальный и текущий ремонты, которые должны осуществляться постепенно, чтобы дети имели возможность получать медицинскую помощь по месту жительства.

Также они выразили недоверие главному врачу Черкасской детской больницы за невнимание к проблемам детских поликлиник города.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника департамента здравоохранения горисполкома Олега СТАДНИКА, информация о закрытии поликлиники не соответствует действительности.

По словам О.СТАДНИКА, ни департамент здравоохранения, ни Черкасский горсовет не принимали никаких решений о закрытии заведения. По мнению чиновника, слухи о закрытии возникли из информации о том, что при формировании бюджетной сметы на 2012 год в октябре были проведены обследования всех 9 поликлиник города, и на каждую была составлена смета. Было отмечено, что для детской поликлиники № 2 нужно 8 млн. грн. Но одновременно ремонтировать помещение и проводить прием детей в поликлинике нельзя.

Городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ вчера, 16 января, на пресс-конференции назвал информацию о закрытии Черкасской детской поликлиники №2 «наглой ложью, взятой с потолка». По его словам, никто не собирался закрывать эту поликлинику, а главный врач городской детской больницы, который является куратором детских поликлиник, неоднократно говорил о необходимости проведения там ремонта, на время которого медперсонал нужно переселить из помещения. Однако денег на проведение капитального ремонта в 2012 году нет.

*** В Черкасской детской поликлинике № 2 обслуживается 14 тыс. детей Черкасс. Здание возведено в 1937 году.