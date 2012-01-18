В Житомирской области замёрзли 10 человек

В первые дни 2012 года в Житомирской области от переохлаждения уже погибли десять человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, "в первые дни января этого года жертвами холодов уже стали 10 человек в разных районах области".

"Последний трагический случай зарегистрирован 12 января - на одной из улиц Житомира нашли тело 55-летнего мужчины, эксперты доказали, что общее переохлаждение стало причиной его смерти", - сказал С.УЛАНОВ.

В 2011 году в области в результате переохлаждения погибло 47 человек, среди них один ребенок.