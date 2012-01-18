В Житомирской области замёрзли 10 человек
11:03, 18 января 2012Новости регионов
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В первые дни января...
В первые дни 2012 года в Житомирской области от переохлаждения уже погибли десять человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, "в первые дни января этого года жертвами холодов уже стали 10 человек в разных районах области".
"Последний трагический случай зарегистрирован 12 января - на одной из улиц Житомира нашли тело 55-летнего мужчины, эксперты доказали, что общее переохлаждение стало причиной его смерти", - сказал С.УЛАНОВ.
В 2011 году в области в результате переохлаждения погибло 47 человек, среди них один ребенок.
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