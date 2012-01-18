Черкасский водоканал обеспокоен аварией в Бортничах

В КП «Черкасский водоканал» обеспокоены аварией на очистительной станции в Бортничах под Киевом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Черкасский водоканал» со ссылкой на директора Сергея ОВЧАРЕНКО, на предприятии, которое обеспечивает Черкассы водой, усилили контроль качества речной воды. Кроме того, на предприятии приготовились к оперативному переключению на резервный водозабор, который расположен на реке Ольшанка. В то же время С.ОВЧАРЕНКО заверяет, что из-за аварии в Бортничах черкащанам волноваться не стоит. Он убежден, что киевские коллеги оперативно и качественно ликвидируют последствия непредвиденной ситуации.

Как сообщал УНИАН, ночью 17 января произошла авария на левобережном коллекторе на территории Бортнической станции аэрации. На месте произошел провал размером 10 на 10 метров и глубиной 8 метров. По информации официального сайта ПАО "АК "Киевводоканал", в настоящее время авария локализована.