Водителей Крыма просят не ездить из-за гололеда

Крымское управление Госавтоинспекции просит автомобилистов воздержаться от поездок по полуострову, особенно - по горным дорогам региона, в ближайшие дни из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления.

По ее информации, до конца недели на крымском полуострове ожидается минусовая температура, на дорогах возможно образование снежного наката, гололеда, налипание мокрого снега, резкое ухудшение видимости.

"Особенно опасной дорога может быть при частой смене температуры с плюса на минус, когда обледеневают повороты, подъемы, спуски. В таких условиях риск не справиться с управлением и вылететь с дороги очень высок", - предупреждают в ГАИ.

Крымское управление Госавтоинспекции призывает водителей, которые все же решатся на поездку, проверить тормозную систему автомобиля, исправность осветительных приборов и стеклоочистителей.

"Настоятельно рекомендуем водителям использовать зимнюю резину, а также средства противоскольжения на дорогах. Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности и детскими автомобильными креслами для маленьких пассажиров", - добавили "гаишники".