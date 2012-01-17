Во Львове на скользких улицах травмировались 160 пешеходов

13 - 15 января в травмпункты Львова обратились 160 человек с травмами, которые были получены на скользких улицах города.

Об этом сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Львовского городского совета.

По данным пресс-службы городского совета, во Львове за неподобающую уборку города уволен начальник отдела коммунального хозяйства Франковского района города Мирослав ГУК.

Как сообщили в Сиховской райадминистрации Львова, также подано предложение об увольнении начальника отдела коммунального хозяйства этого района, к которому также есть замечания по поводу неподобающей уборки территории.