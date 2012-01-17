В Житомире неизвестный "заминировал" детскую поликлинику
16:36, 17 января 2012Новости регионов
0
Проводится эвакуация
В Житомире сегодня около 15.00 неизвестный позвонил по телефону в милицию и заявил о заминировании детской поликлиники.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.
По ее словам, "милиция вместе со спасателями проверяет, правдив ли этот вызов. Проводится эвакуация посетителей и персонала".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter