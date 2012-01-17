В Житомире неизвестный "заминировал" детскую поликлинику

В Житомире сегодня около 15.00 неизвестный позвонил по телефону в милицию и заявил о заминировании детской поликлиники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, "милиция вместе со спасателями проверяет, правдив ли этот вызов. Проводится эвакуация посетителей и персонала".