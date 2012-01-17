В Черкасской области отец зарезал 29-летнюю дочь
Во время ссоры
В городе Христиновка Черкасской области отец зарезал 29-летнюю дочь во время ссоры.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, по словам отца, дочь длительное время вела антисоциальный образ жизни, была ранее судимой. У нее было на воспитании трое детей, но она ими не занималась и оставляла на родителей, чтобы не мешали ей пьянствовать.
Накануне трагедии она не ночевала дома. Отец нашел дочь в компании и стал требовать, чтобы она возвращалась домой, к детям. Между отцом и дочерью завязалась ссора, и отец ударил ее ножом.
Врачи скорой помощи констатировали у пострадавшей ножевое ранение. Пациентка умерла по пути в больницу.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).