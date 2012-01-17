Авария на Бортнической станции не навредит экологии

Авария на Бортнической станции аэрации не угрожает киевлянам экологическими последствиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, посетив место нештатной ситуации.

«Для осуществления первоочередных мер по ликвидации аварии стокчные воды переведены с Новодарницкого на Позняковский коллектор. Все переключения сделаны своевременно, фекальные сбросы не попадут в Днепр. Технологическая цепь обеспечивает нормальную работу станции, но в несколько напряженном режиме”, - сообщил он.

А.МАЗУРЧАК отметил, что в рамках запланированной реконструкции Бортнической станции аэрации уже завершена подготовка технической документации для реконструкции насосной станции, и эти документы прошли экспертизу.

“Проект реконструкции уже готов, поэтому сейчас мы обратились за финансовой поддержкой в Кабмин. Сегодня мы констатируем, что технологическое оборудование и канализационные сети в изношенном состоянии и нуждаются в безотлагательной масштабной реконструкции. Для реализации этих замыслов городу нужны большие средства, самостоятельно нам этот вопрос не решить», – сказал А.МАЗУРЧАК.

Также он отметил, что в прошлом году, с помощью Кабмина, на БСА был проведен ряд соответствующих работ, в том числе реконструкция грабельных отделений и аэротенков.

«Сегодня нужно провести еще более глобальные работы, связанные с реконструкцией первой очереди насосной станции, возле которой и произошла указанная авария», – сказал первый заместитель председателя КГГА.