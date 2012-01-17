В Закарпатье - опасность схода лавин

В Закарпатской области на сегодня, 17 января, объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью схода снежных лавин в горах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении МЧС Украины в Закарпатской области.

Также, по данным МЧС, в ближайшие сутки на территории Закарпатской области ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 2-7°, днем 0-5 °мороза, в горах местами ночью 9-14°, днем 6-11° мороза.

Спасатели призывают закарпатцев и гостей области быть осторожными при восхождении на горы.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2012 года в УМЧС в Закарпатской области поступило сообщение о том, что в горах Закарпатья заблудились 5 туристов из столицы. К поиску туристов были привлечены спасатели двух отделений - Межгорского и Воловецкого (всего 11 человек и 2 единицы техники). Туристов нашли на второй день. Спасло киевлян то, что они натолкнулись на деревянный домик овцеводов, где и заночевали.

15 января 2012 года около 11 часов утра личный состав Лазещинского горного поисково-спасательного отделения отправился на поиски трех львовян. Последние заблудились во время прохождения туристического маршрута в условиях плохой видимости между горами Петрос и Говерлой, в Раховском районе. В 16 часов 40 минут туристы были найдены.