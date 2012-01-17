Полтава: на обновление автопарка «скорой» направят 11 млн грн

Власти Полтавы на обновление парка автомобилей «скорой помощи» направят в этом году 11 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, на данные средства город сможет закупить более 20 новых автомобилей.

«11 млн. грн. я выпросил у Кабинета министров на обновление парка «скорой помощи». Мы планируем стопроцентное обновление автопарка станции медицинской помощи. Завтра торжественно передадим две первые машины, перережем ленточку. В начале февраля появится санитарная машина на базе «Renault». Стоит 800 тыс. грн.», -сказал мэр.

Всего в парке полтавской «скорой помощи» около 30 машин.