Киевская власть усилит контроль над качеством товаров

В 2012 году Главное управление по вопросам защиты прав потребителей столицы будет чаще проверять супермаркеты Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил начальник соответствующего управления Константин СОЛЯНИК.

«В этом году в план проверок мы включили больше супермаркетов, особенно тех, которые имеют отделы кулинарии. Это будут совместные проверки вместе с отделом по контролю над качеством продуктов питания и отделом по контролю над непродовольственной группой товаров. Проверять будем комплексно, очень тщательно и досконально», - заверил К.СОЛЯНИК.

Согласно отчетной информации, на протяжении декабря 2011 года специалистами Главного управления проверены 196 субъектов ведения хозяйства, в 70 из которых (36% общего количества проверенных) выявлено 241 нарушение. Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре – 39 случаев, а также реализация продукции (товаров, работ и услуг) без сопроводительных документов – 41 нарушение.

Кроме того, выявлены факты реализации продукции, срок пригодности которой исчерпан; производство и продажа некачественной продукции, которая не отвечает требованиям нормативных документов; нарушение обусловленных сроков выполнения заказов и/или условий договора, реализация продукции без выдачи расчетного документа и другие нарушения.

С целью обеспечения надлежащего качества продукции (товаров, работ и услуг) на протяжении декабря 2011 г. специалистами Главного управления проинспектировано товаров (работ, услуг) на сумму 624,49 тыс. грн. В результате инспекции приостановлена и прекращена реализация товаров на сумму 202,32 тыс. грн. (32% проверенного количества).

По результатам проверок выдано 70 предписаний по прекращению нарушений и 4 предписания по прекращению реализации продукции (товаров, работ и услуг), составлены 65 протоколов об административных правонарушениях (ожидаемая сумма штрафов 11,05 тыс. грн.).

За декабрь 2011 года по результатам работы по рассмотрению заявлений и жалоб, 31 потребителю было возмещено за некачественные товары и услуги материальных убытков на сумму 38,7 тыс. грн.