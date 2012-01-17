В Киеве - взрыв газа: пострадали два человека
11:07, 17 января 2012Новости регионов
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На Подоле в частном доме
Сегодня ночью в Подольском районе Киева в частном доме по улице Осиповского произошел взрыв газа. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в результате взрыва пострадали два человека. Женщина была госпитализирована с ожогами тела, а мужчина от госпитализации отказался. На месте происшествия работали спасательные подразделения МЧС, аварийные службы «Киевгаз» и «Киевэнерго», бригада скорой помощи и наряд милиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в результате взрыва пострадали два человека. Женщина была госпитализирована с ожогами тела, а мужчина от госпитализации отказался.
На месте происшествия работали спасательные подразделения МЧС, аварийные службы «Киевгаз» и «Киевэнерго», бригада скорой помощи и наряд милиции.
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