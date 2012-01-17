В Киеве - взрыв газа: пострадали два человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в результате взрыва пострадали два человека. Женщина была госпитализирована с ожогами тела, а мужчина от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали спасательные подразделения МЧС, аварийные службы «Киевгаз» и «Киевэнерго», бригада скорой помощи и наряд милиции.