На Житомирщине весной высадят леса из редких растений

В Житомирской области весной впервые посадят новые леса из редких растений - айвы, зиновати, бирючины, аморфы и дерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас кроме привычных для региона пород лесоводы вводят и более редкие. В Малинском районе заготовили по 2 килограмма семян аморфа и дерна, в Огородническом, Емельчинском и Новоград-Волынском лесхозах будут высевать айву, в Белокоровицком – зиновати, а в Житомирском и Олевском – бирючину, говорится в сообщении.

В данный момент у житомирских лесоводов горячая пора сбора шишек. С января по март собирают семена сосны, ели и лиственницы. Например, в одной шишке ели вмещается около 20 семян. Из 100 килограммов шишек ели выходит лишь до 2 килограммов семян, а из сосны – немногим меньше. Из остальных пород семена собираются во втором полугодии, отмечают лесоводы.

В целом в прошлом году гослесхозы области заготовили почти 2 тонны семян хвойных деревьев, больше всего из сосны – свыше полутора тысячи килограммов.

Сейчас почти 50 тонн желудей, 245 кг семян ясеня, 108 кг липы, 234 кг клена, 981 кг ореха черного ожидают весны в хранилищах лесохозяйственных предприятий области.