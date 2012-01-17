В киевском метро погиб человек
10:47, 17 января 2012Новости регионов
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На станции "Харьковская"
17 января пассажир погиб на станции метро "Харьковская" Сырецко-печерской линии Киевского метрополитена.
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. В соответствии с сообщением, пассажир упал под поезд в 7:46. Рух поездов был возобновлен в 7:51. Бригада скорой помощи, прибыв на место, констатировала смерть потерпевшего. ТСН
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
В соответствии с сообщением, пассажир упал под поезд в 7:46. Рух поездов был возобновлен в 7:51.
Бригада скорой помощи, прибыв на место, констатировала смерть потерпевшего.
ТСН
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