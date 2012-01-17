В киевском метро погиб человек

10:47, 17 января 2012
Новости регионов
0

На станции "Харьковская"


17 января пассажир погиб на станции метро "Харьковская" Сырецко-печерской линии Киевского метрополитена.

 

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

В соответствии с сообщением, пассажир упал под поезд в 7:46. Рух поездов был возобновлен в 7:51.

Бригада скорой помощи, прибыв на место, констатировала смерть потерпевшего.

ТСН

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter