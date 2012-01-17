В киевском метро погиб человек



17 января пассажир погиб на станции метро "Харьковская" Сырецко-печерской линии Киевского метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. В соответствии с сообщением, пассажир упал под поезд в 7:46. Рух поездов был возобновлен в 7:51. Бригада скорой помощи, прибыв на место, констатировала смерть потерпевшего. ТСН