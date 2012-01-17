В Прикарпатье съехал в кювет автобус с 41 туристом

В Ивано-Франковской области 13 января около 11.00 во время движения из поселка Ясиня Закарпатской области к горнолыжному туристическому комплексу "Буковель" (село Поляница Яремчанского горсовета) на расстоянии 2 км от "Буковеля" съехал с дороги в кювет автобус, перевозивший 41 туриста.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, пострадавших нет.

Чтобы вытянуть автобус на проезжую часть дороги, привлекались две единицы техники туркомплекса "Буковель".