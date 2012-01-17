На Винниччине задержали свыше 330 нетрезвых водителей
08:49, 17 января 2012Новости регионов
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С начала этого года
В Винницкой области с начала 2012 года на автодорогах задержан 331 водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Винницкой области.
С начала года на автодорогах Винницкой области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, во время которых один человек погиб и 10 получили травмы.
Работниками правоохранительных органов зарегистрировано свыше 1,5 тыс. случаев нарушений Правил дорожного движения. Больше всего правонарушений и нетрезвых водителей выявлено 7 января, однако самым аварийным было 4 января, когда произошли три ДТП, в которых один человек погиб и четверо травмированы.
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