Донеччина: за загрязнение воды в реке последовало наказание

Донецкой межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод против должностного лица Селидовского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований водного законодательства и законодательства о питьевом водоснабжении в Селидовском производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса».

По словам Донецкого межрайонного природоохранного прокурора Виталия ЛИТВИНОВА, «в ходе проверки было установлено, что вследствие проявления служебной халатности со стороны должностного лица, начальника участка водоснабжения и водоотведения, произошел сброс веществ, загрязняющих поверхностные воды ручья Солененький бассейна реки Волчья».

Прокурор констатировал, что в результате «в воду попали хлориды, сульфаты, азот, нитриты, нитраты, фосфаты, нефтепродукты и другие. Их концентрация превысила гранично-допустимые нормы».

По данному факту в отношении должностного лица, начальника участка водоканала, прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 1 (служебная халатность), ст. 242 ч.1 (нарушение правил охраны вод) УК Украины.

В настоящее время следствие по делу окончено.