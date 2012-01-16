В Черниговской области пенсионерка утонула в колодце.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла в с. Хрещатое Козелецкого района. В одном из сельских колодцев было обнаружено тело женщины, 1931 года рождения.

Обстоятельства ее гибели выясняются.