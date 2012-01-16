В Черниговской области пенсионерка утонула в колодце
17:22, 16 января 2012Новости регионов
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Обстоятельства выясняются
В Черниговской области пенсионерка утонула в колодце.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Трагедия произошла в с. Хрещатое Козелецкого района. В одном из сельских колодцев было обнаружено тело женщины, 1931 года рождения.
Обстоятельства ее гибели выясняются.
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