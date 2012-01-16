На Волыни собирают деньги для детей-сирот

На Волыни проходит седьмой благотворительный рождественский телемарафон «Бог богат милосердием».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, организаторами марафона являются Волынский совет церквей, Общество Красного Креста, ОГА, областной совет и Луцкий городской совет.

Телемарафон проводится с целью сбора средств для детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, и других малообеспеченных.

Благотворительный марафон начался сегодня в прямом эфире волынского телевидения. В течение дня он будет проходить в областном академическом украинском музыкально-драматичном театре имени Тараса Шевченко.

Во время открытия телемарфона председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК поблагодарил всех организаторов за доброе дело.

В прошлые годы во время проведения этой благотворительной акции было собрано около 600 тыс. грн., а помощь получили более 300 человек и организаций.