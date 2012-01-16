На Львовщине нашли 5 заблудившихся в горах туристов

Вчера в Сколовском районе Львовской области спасатели МЧС отыскали пятерых туристов, заблудившихся в горах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины во Львовской области, 15 января в оперативно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о том, что в Сколовском районе на горе Парашка и на горе Высокий Верх заблудились пять туристов.

„В первом случае четверо туристов из города Винники, расположенного вблизи Львова, решили отдохнуть с палатками на горе Парашка, но попали в сильную снежную бурю и потеряли ориентацию. Поняв опасность своего положения, позвонили по телефону в спасательную службу и сообщили свое приблизительное местонахождение. В тот же день в 16.15 бойцы МЧС нашли заблудившихся туристов. Пострадавшие находились в удовлетворительном состоянии”, - отмечается в сообщении.

Второй случай произошел на горе Высокий Верх, где 16-летний парень попал в снежную бурю, из которой самостоятельно не мог выбраться. Вечером спасатели нашли парня в полубессознательном состоянии. Самостоятельно передвигаться он уже не мог. Спасателям пришлось на руках переносить парня на горный хребет, откуда на снегоходе его доставили на базу отдыха.