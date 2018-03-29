Малышка без рта не может докричаться до врачей

В Украине демографический кризис. К 24 августа, очередной дате провозглашение независимости, государство подходит с неутешительным показателем: людей на его поприщах теперь даже меньше 47 миллионов.

Пока политики вбрасывают свои предвыборные обещания и все новые потоки дезинформации, в 70-тысячном городе Коростень отчаянно борется за собственное будущее крошка по имени Лиза. Ее мать написала на имя главврача местного территориального медобъединения «отказное заявление». Мол, в результате материальных трудностей на протяжении ближайших 6 месяцев перепоручаю заботы о своей кровиночке врачам-педиатрам, обязываюсь не вмешиваться в их работу.

- Скорее всего, по окончании 6 месяцев женщина напишет еще одно заявление – с целью «пролонгации» действия предыдущего, - сказали УНИАН в детском отделении горбольницы. – Ребенок поступил к нам 11 июля. И за прошлый месяц мама так и не смогла его навестить.

Обратить внимание на малыша попросили несколько взрослых пациенток детского отделения: «Бывает, по 4-5 часов девочка извивается на кровати, пытаясь обратить на себя внимание. Кричать или плакать она не в состоянии, - рассказывает Марина ШОПИНА, музыкальный руководитель детского садика. – А как только оказывается в объятиях той или иной душевной тети из медперсонала – радостно трепещет ручками и перебирает ножками».

У Лизы нет…рта. «Врожденные недостатки развития лицевого черепа, гипоплазия нижней и верхней челюсти», - так звучит официальный диагноз. В переводе на общепонятный язык - недоразвитие обеих челюстей. Они просто срослись.

На первом этапе детские челюстно-лицевые хирурги в областном центре хирургии недостатки развития срастания верхней и нижней челюстей «убрали». Ребенка теперь можно кормить смесями с помощью зонда, а также через носик.

У матери-«откажчицы» Елены между тем подрастают две дочери. Обе, Слава Богу, вполне здоровые.

- Моя третья беременность проходила без осложнений, - вспоминает Елена. – Родила я 2 апреля; услышанное от медсестер роддома стало для меня сильным шоком.

На протяжении 6 дней ребенка подкармливали через специальный зонд. Потом матери выдали направление в с. Станишивки вблизи Житомира. Там обычно лечат новорожденных с явными патологиями.

- Весь первый месяц Лизу тщательным образом обследовали, взвешивали все «за и против» операции. Неофициально медики мне сообщили: в будущем у дочери неминуемо возникнут сложности развития психики. Ну, а в настоящее время можно говорить о нарушении в роботе сердечно-сосудистой системы. Подозревают наличие врожденного порока сердца.

Собственно, первый этап операции не стоил Елене с Александром, родителям Лизы, ни копейки. Разве что бензином сантранспорт для поездки в Станишивки и назад заправляли за свой счет; впрочем, 100 гривен в наше время - деньги небольшие.

Взглянуть на ребенка мне не позволили. Заведующий детским отделением больницы Валентин СИНГАИВСКИЙ, заподозрив наличие у корреспондента «критических намерений», навел данные взвешивания Лизы. Мол, на время поступления ребенок весил 4, 600 кг, - сейчас вес девочки 5, 120.

- Если за ребенком не будет надлежащего ухода, он не будет набирать вес, - не так ли?

- А как с поиском возможного спонсора для последующих операций?

- Ну, вы же наверно знаете, что в Украине всех деток оперируют бесплатно! Вообще, - где вы были раньше? У меня в отделении ежегодно находятся не меньше десяти младенцев со сложными патологиями, от которых отказались родители; а эта девочка – не «отказная». Почему-то к другим пациенткам никто из прессы особенного интереса не демонстрирует.

...Вскоре выяснилось, что для маленькой Лизочки в больнице нет даже памперсов! Кто знает, может, именно из-за нежелания демонстрировать журналисту «визуальные» признаки недоработок медперсонала завотделением не пустил журналиста на порог «детской» палаты?..

- За те два месяца, которые мы с Лизой провели в Станишивке, она добавляла в весе намного заметнее, - говорит ее мама. – По-видимому, вы обратили внимание на незначительную разницу в результатах двух последних взвешиваний?

/Конечно же, обратил – и не только на это/

Что такое «бесплатная медицина» в Украине, знают все. «Детские» операции – по большей части достаточно «затратные»; а в случае с Лизочкой их надлежит сделать достаточно много, включая пластические.

Не секрет, что именно глава государства Виктор ЮЩЕНКО инициировал широкое привлечение бюджетных и спонсорских средств, особенно для самых молодых сограждан. В настоящее время каждая молодая мама за рождение ребенка получает по 8 с половиной тысяч гривен; Президент, равно как и избирательный блок «Наша Украина»-«Народная самооборона», требуют от правительства Виктора ЯНУКОВИЧА удвоить размер этой помощи. Одни считают это «родительским беспокойством об улучшении демографической ситуации» (мол, у самого Президента пятеро детей). Другие трактуют необходимое «удвоение» как элементарный политтехнологический эпизод предвыборной кампании.

В какой мере украинцы готовы воспринять президентские пожелания, выразительно видно на примере родителей Лизы.

Согласно части третьей статьи 52 Конституции Украины «содержание и воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, полагается на государство». К формам устраивания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, принадлежат усыновление, установление опеки (забота), передача к приемной семье, детским домам семейного типа, к учреждениям для детей-сирот и детей, которые лишены родительской заботы.

Общее физическое, психическое развитие детей, которые воспитываются в интернатах, отличается от развития их одногодков, которые растут в семьях. Компенсировать нехватку благополучия и позитивных эмоций в развитии ребенка интернатные учреждения не в состоянии. Это способна сделать только семья.

В Житомирской области, согласно официальным данным, приблизительно каждый десятый ребенок рождается с горьким статусом «государственная»: эти сироты при живых родителях, пройдя курс лечения в детских стационарах, пополняют областной Дом малыша на Богунии – окраины областного центра. Мамам они не нужны. Больницам удерживать их по несколько месяцев - тоже невыгодно.

За время общения с Еленой Х. у меня не сложилось негативного впечатления об этой женщине. Ее жилье, равно как и приусадебный участок, - ухоженные почти идеально; по этой причине предположение относительно асоциальности мамы-«откажчицы» как-то сами по себе отпали уже после третьей минуты разговора. Лично мне хотелось бы надеяться на чудо: на мастерство украинских хирургов и кардиологов, на чуткость сограждан из категории небедных, на...

Как рассказал УНИАН заместитель главного врача Коростенского ТМО Николай ПРИГОРНИЦКИЙ, девочка, у которой отсутствует рот, «ожидает», пока освободится место в Новоград-Волынской больнице для детей с врожденными патологиями. Потом ребенка направят в сиротский дом, на Богунии. Туда в канун выборов выстраивается очередь из выдающихся политиков-благодетелей. Как только пройдет очередной политпсихоз, они, как всегда, с председателем окунутся в деление бюджетных средств. Этот процесс – намного увлекательнее и более перспективнее, чем мечты о благополучном преодолении девочкой Лизой из “какого-то там Коростеня” теперешних сверхтяжелых испытаний.

Олег БАЗАК, Житомирская область