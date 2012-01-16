Луганщина: дети с отравлением попали в реанимацию

В Луганской области с признаками отравления госпитализированы 5 человек, в том числе 4 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, вчера, 15 января, в 19.45 в реанимационное отделение центральной районной больницы г. Первомайска из квартиры пятиэтажного жилого дома с признаками отравления госпитализированы один взрослый и четверо детей 2001-го, 2003-го, 2007-го и 2009-го годов рождения.

Причина отравления устанавливается.

По состоянию на 07.00 15 января госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Происшествие находится на контроле Главного управления МЧС в Луганской области.