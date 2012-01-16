Вор ограбил годовалого малыша
09:59, 16 января 2012Новости регионов
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В Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области злоумышленник украл у ребенка золотые сережки.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Ивано-Франковской области, в Снятинском райотделе милиции начато расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя. Находясь в гостях у знакомой, он незаметно снял с годовалого ребенка хозяйки сережки. Позже в ломбарде в Коломые он их сдал, а деньги потратил на номер в гостинице и спиртные напитки.
Действия подозреваемого квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
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