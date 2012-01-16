Вор ограбил годовалого малыша

В Ивано-Франковской области злоумышленник украл у ребенка золотые сережки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Ивано-Франковской области, в Снятинском райотделе милиции начато расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя. Находясь в гостях у знакомой, он незаметно снял с годовалого ребенка хозяйки сережки. Позже в ломбарде в Коломые он их сдал, а деньги потратил на номер в гостинице и спиртные напитки.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

