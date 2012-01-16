В Житомирской области родилась девочка-богатырь

В Житомирской области в селе Иванополь Чудновского района родилась девочка-богатырь весом свыше 5 с половиной килограммов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает местный сайт газеты «Бердычев деловой».

Девочка родилась в Центре Женщины, который открылся в прошлом году в Бердычеве, где созданы для рожениц все необходимые условия.

Как стало известно изданию, в первые дни Нового года в родильном отделении на свет появилась девочка с рекордными показателями. Маленькая гигантка имеет рост 61 сантиметр и вес в 5 кг 560 гр. По утверждению врачей, подобный случай можно назвать своеобразным рекордом - ведь ребенка с подобным весом в Бердычево не рождалось уже больше двадцати лет.

Невзирая на свой необычный вес, «крошка» чувствует себя хорошо, и у нее нет никаких проблем со здоровьем. Матерью рекордсменки стала женщина из села Иванополь Чудновского района.

Мать новорожденной не чувствует тревоги в связи с таким большим весом своего ребенка. Женщина назвала дочь Ангелиной, поскольку она для нее действительно похожа на маленького ангелочка.