Спасатели нашли киевлян, что потерялись в горах
08:20, 16 января 2012Новости регионов
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Их состояние удовлетворительно
Спасатели горной поисково-спасательной службы УМЧС в Закарпатской области нашли 5 туристов, которые потерялись 13 января на горе Гемба вблизи с. Пилипец Межигорского района Закарпатской области.
Их состояние удовлетворительно, сообщает пресс-служба МЧС.
К поисково-спасательным работам были привлечены два отделения горной поисково-спасательной части МЧС. Поиски осложнялись сложными погодными условиями (снег, порывы ветра).
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