Алупкинская горбольница станет поликлиникой

Прекращение юридического лица Алупкинской городской больницы путем присоединения к Ялтинской городской поликлинике означает не ликвидацию этого медицинского учреждения, а придание ему статуса поликлиники, заявил мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК.

Как сообщила пресс-служба Ялтинского горсовета, так А.БОЯРЧУК прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о том, что Ялтинский горсовет «ликвидировал Алупкинскую горбольницу» как таковую с прицелом на «парковую территорию площадью 2 га земли».

«Это решение только на первый взгляд выглядит непопулярным, но оно тщательно обдуманно, выверено и приведёт к положительному результату», - подчеркнул А.БОЯРЧУК сегодня на встрече с общественностью в Алупке.

По его словам, ни один сегмент лечебной структуры этого медучреждения в Алупке не пострадает, объём услуг для местного населения не изменится, а оптимизация коснётся административно-хозяйственного персонала и длительно существующих вакансий.

«Распространителями недостоверной информации сознательно игнорируется один из важнейших пунктов принятого решения – «признать Ялтинскую городскую поликлинику правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Алупкинской городской больницы, кроме отделения скорой медицинской помощи» (которое в свою очередь присоединяется к Станции скорой медпомощи в Ялте и территориально остаётся в Алупке)», - сказал мэр.

По словам А.БОЯРЧУКА, земля, на которой находится Алупкинская больница, по-прежнему остаётся в распоряжении местного горсовета. «Во избежание кривотолков мы готовы ему передать и здание. Местные жители пусть тщательно контролируют, как будут распоряжаться этим имуществом алупкинские власти», - сказал он.

А.БОЯРЧУК сообщил также, что Ялта за счет городского бюджета все последние годы практически полностью содержала Алупкинскую больницу. В 2011 году на эти цели из ялтинской казны было выделено более 8 млн. грн. «А всего на содержание находящихся в Алупке двух общеобразовательных школ, школы искусств и Алупкинской больницы из городского бюджета Ялты ежегодно выделяется 13 млн. грн., в то время как Алупка городу компенсирует только 4 млн. грн.», - подчеркнули в мэрии.

А.БОЯРЧУК также заявил, что реорганизация медучреждения проходит в соответствии с численными нормами медицинского обслуживания населения. «Реформирование производится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 17 февраля 2010 года, - сказал он, добавив, - на сегодняшний день количество ставок медиков значительно превышает их численность, которая необходима на 8 тысяч жителей Алупки».

По данным мэрии, представитель министерства здравоохранения Крыма Алина ГРУДНИЦКАЯ заявила, что существующие нормативы для населённого пункта с 8 тысячами жителей предусматривают функционирование даже не поликлиники, а амбулатории. «Но Ялтинская городская власть на такие кардинальные меры не пошла и приняла решение о сохранении в Алупке поликлиники», - сказала она.