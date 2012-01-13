Тернопольщина: в 2011 г. изъято 18 тонн некачественного мяса

В Тернопольской области в 2011 году правоохранители изъяли из заведений торговли 18 тонн некачественной мясной продукции. Как рассказал корреспонденту УНИАН начальник ветеринарной милиции области Богдан ТАБАКА, в целом из киосков на рынках, магазинов и супермаркетов во время рейдов было изъято товара на 70 тыс. грн.

По его данным, больше всего непригодного для употребления товара было изъято во время рейдов в канун Нового года. Как правило, покупателям предлагали просроченные колбасные изделия, рыбу и полуфабрикаты

«Только во время одного рейда было конфисковано 50 кг недоброкачественного товара. Недобросовестные предприниматели оправдывались, что не успели проследить за сроком хранения товаров. В действительности же рассчитывали на повышенный спрос на продукцию», – отметил Б.ТАБАКА.

Изъятая продукция уничтожена.