В Симферополе нашли 1,3 т просроченных куриных шей

Сотрудники отдела ветеринарной милиции крымского управления МВД нашли 12 января на одном из складов Симферополя 1 тонну 300 килограммов просроченных куриных шей.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Крыму.

Срок годности продуктов истек десять дней назад.

"Хозяин говорит, что собирался возвращать товар поставщику, но никак не мог найти время. Куриные шеи у него не продавались, а находились на хранении", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об утилизации продукции.

На владельца товара составили административные материалы по статье 107 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "нарушение ветеринарно-санитарных требований".