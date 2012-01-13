В Киеве внедорожник наехал на припаркованный автомобиль, водитель последнего погиб на месте ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева, около 3-х часов ночи на проспекте Победы возле станции метро «Шулявская» 30-летний киевлянин, управляя автомобилем «Nissan X-Trail» совершил наезд на припаркованный в крайней правой полосе автомобиль «Opel Omega». От удара легковой автомобиль отбросило на бетонную опору путепровода. Вследствие этого происшествия водитель «Омеги» погиб на месте. Получил травмы и водитель внедорожника. Он с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы был доставлен в больницу, где после оказания помощь был доправлен в райуправление милиции.

Выяснено, что «Nissan» двигался со стороны улицы Гарматной в направлении Воздухофлотского путепровода. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.