В «Эвелине» нашли еще более 300 боеприпасов времен войны

В Хмельницкой области в урочище «Эвелина» вблизи поселка Ярмолинцы обнаружено еще 317 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления МЧС в Хмельницкой области нашли 181 артснаряд калибра 76 мм, 115 взрывателей к ним, 14 ручных гранат и 7 дымовых мин.

Теперь проводятся работы по уничтожению боеприпасов и обследованию прилегающей территории.

Как сообщалось, 11 января в урочище «Эвелина» во время проведения совместного рейда спасателей и работников СБУ были задержаны люди, которые занимались поиском артиллерийских снарядов времен войны для последующей сдачи их в пункты приема металлолома.

В тот день было обнаружено 370 взрывоопасных предметов времен войны, среди которых артснаряды, гранаты и взрыватели.