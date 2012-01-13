Житомирщина: задержана банда, которая сбывала героин

В Житомирской области возбуждено дело в отношении группы лиц, сбывавших героин.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна ГОША.

По ее словам, "на днях правоохранители УМВД Украины в Житомирской области возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, которые незаконно покупали, сбывали, а отдельные употребляли наркотическое средство – героин".

При этом Т.ГОША уточнила, что в этом уголовном деле фигурируют лица, сбывавшие героин, и наркокурьеры. Общее количество злоумышленников она не уточнила.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что гражданин другой страны, временно проживавший на Юге Украины, организовал передачу и распространение наркотического средства в одном из райцентров Житомирской области.

Милиция задержала несколько злоумышленников "на горячем", изъяв у них героин, к трем членам банды избрана мера пресечения - содержание под стражей, к еще одному лицу – подписку о невыезде.

Досудебное следствие по делу продолжается.



