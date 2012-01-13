Херсонщина: продолжают искать рыбаков, исчезнувших 10 января

В Херсонской области продолжаются поиски рыбаков, которые 10 января исчезли в акватории Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 12 января в акватории Азовского моря и прибрежной полосе продолжались поиски двух исчезнувших рыбаков (жители с. Семихатки Генического района Херсонской области), которые 10 января ехали на катере „Амур” вдоль береговой полосы Федотовой косы и косы Бирючий Остров.

К поисково-спасательным работам привлекались 70 чел. и 14 ед. техники. Поиски осложняли шторм и туман.

К поискам рыбаков также привлекался вертолет Ми-8 МЧС Украины. Экипаж вертолета обследовал акваторию моря на площади около 2 тыс. кв. км. Исчезнувших людей и предметов, которые свидетельствовали бы об их пребывании на воде, не найдено. Наземными поисковыми силами обследована береговая линия протяженностью около 150 км.

По состоянию на 7.00 судьба рыбаков остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются.