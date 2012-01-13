В Черниговской области обесточены 7 населенных пунктов
11:25, 13 января 2012Новости регионов
0
Из-за ненастья
В Черниговской области из-за ненастья обесточены 7 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, на территории Семеновского района без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов. Отключены от электроснабжения 30 трансформаторных подстанций, повреждена 1 линия электропередач.
Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго" и ПАО "Укртелеком".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter