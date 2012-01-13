В Черниговской области обесточены 7 населенных пунктов

Из-за ненастья

В Черниговской области из-за ненастья обесточены 7 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, на территории Семеновского района без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов. Отключены от электроснабжения 30 трансформаторных подстанций, повреждена 1 линия электропередач.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго" и ПАО "Укртелеком".

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