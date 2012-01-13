В Крыму в ДТП пострадал руководитель Алуштинской СЭС
11:02, 13 января 2012Новости регионов
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Угрозы для жизни нет
В Крыму временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Евгений БУБНОВ попал в аварию, он доставлен в больницу, угрозы для жизни чиновника нет.
Об этом УНИАН сообщил сотрудник ГАИ Крыма.
Автомобили марки «БМВ» и «Дэу» столкнулись сегодня в Симферополе. Второй машиной управлял Е.БУБНОВ. По данным ГАИ, в аварии травмирован также водитель «БМВ» - глава Алуштинской СЭС Александр РАКИТОВ. Угрозы для жизни санврача нет.
Госавтонспекция выясняет причины ДТП.
Как сообщал УНИАН, Е.БУБНОВ был временно отстранен от должности на время следствия по делу о загрязнении неочищенными стоками Черного моря в районе Судака.
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