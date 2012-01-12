На Запорожье производилась фальсифицированная водка

В Запорожской области с начала 2012 года сотрудниками налоговой милиции выявлено 5 подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя, изъяты фальсификат и оборудование для его выпуска на сумму свыше 740 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНАУ в Запорожской области, нелегальные мини-предприятия, специализировавшееся на подделке водки, обнаружены в Запорожье, Бердянске и Пологовском районе области.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении организаторов незаконного производства.