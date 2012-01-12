На Луганщине женщина хотела продать в рабство девушку 16 лет

Следственное управление УМВД Украины в Луганской области возбудило уголовное дело против женщины, которая пыталась продать в сексуальное рабство 16-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, дело возбуждено по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ход досудебного следствия контролируется прокуратурой.

Правоохранителями установлено, что в период с октября по 8 ноября 2011 года, гражданка М., находясь в городе Свердловске, совершила действия, направленные на вербовку несовершеннолетней и передачу ее в целях сексуальной эксплуатации в город Туапсе Краснодарского края Российской Федерации.

В настоящее время по делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.