На Хмельнитчине обнаружено 370 боеприпасов времен войны

В Хмельницкой области, недалеко от города Ярмолинцы, в урочище «Эвелина» обнаружено 370 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Управления МЧС в Хмельницкой области, снаряды нашли вчера сотрудники СБУ, которые проводили следственные действия.

В частности, в урочище обнаружено два артснаряда 152 мм, три - 122 мм, один - 85 мм, 229 снарядов - 76 мм, девять гранат РГ-42 и 126 взрывателей.

Место обнаружения боеприпасов охраняют сотрудниками милиции.



