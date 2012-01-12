На Хмельнитчине обнаружено 370 боеприпасов времен войны
16:43, 12 января 2012Новости регионов
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В урочище «Эвелина»
В Хмельницкой области, недалеко от города Ярмолинцы, в урочище «Эвелина» обнаружено 370 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Управления МЧС в Хмельницкой области, снаряды нашли вчера сотрудники СБУ, которые проводили следственные действия.
В частности, в урочище обнаружено два артснаряда 152 мм, три - 122 мм, один - 85 мм, 229 снарядов - 76 мм, девять гранат РГ-42 и 126 взрывателей.
Место обнаружения боеприпасов охраняют сотрудниками милиции.
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