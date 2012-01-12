В Чернигове жертвами пожара стали двое мужчин
16:06, 12 января 2012Новости регионов
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Из-за неосторожности
В Чернигове в результате пожара из-за неосторожности во время курения погибли двое мужчин.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел в частном жилом доме.
На месте пожара выявлены тела хозяина дома 1948 года рождения и еще одного мужчины, личность которого устанавливается.
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