В Чернигове жертвами пожара стали двое мужчин

16:06, 12 января 2012
Новости регионов
1

Из-за неосторожности

В Чернигове в результате пожара из-за неосторожности во время курения погибли двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел в частном жилом доме.

На месте пожара выявлены тела хозяина дома 1948 года рождения и еще одного мужчины, личность которого устанавливается.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter