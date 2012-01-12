В Чернигове жертвами пожара стали двое мужчин

В Чернигове в результате пожара из-за неосторожности во время курения погибли двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел в частном жилом доме.

На месте пожара выявлены тела хозяина дома 1948 года рождения и еще одного мужчины, личность которого устанавливается.